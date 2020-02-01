Мужчина избил беременную женщину-врача в Башкирии

Посетитель больницы избил беременную женщину-врача в Нефтекамске. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на своей странице в Instagram.

По словам Забелина, мужчина избил врача на рабочем месте, в результате побоев женщина потеряла сознание и была госпитализирована. Ее будущий ребенок находится под угрозой, подчеркнул министр.

Следственные органы инициировали проверку по факту произошедшего, устанавливаются обстоятельства инцидента, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по республике Башкортостан.

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