Американский союз пилотов требует приостановки полетов в Китай из-за коронавируса

Объединенная ассоциация пилотов подала в суд на авиакомпанию American Airlines с требованием приостановить полеты в Китай в связи со вспышкой заболеваемости новым типом коронавирусной инфекции. Об этом сообщает CNBC.

Целью судебного иска является защита пилотов от возможных рисков путем временного прекращения перелетов между США и Китаем.

«Безопасность и благополучие членов экипажа и пассажиров всегда должны быть нашим главным приоритетом», — прокомментировал иск президент ассоциации капитан Эрик Фергюсон.

В настоящее время туристам оказывается необходимая медицинская помощь, врачи устанавливают связь симптомов с новым типом коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае на данный момент заражены коронавирусом 7,7 тысяч человек. Также стало известно, что от инфекции умер уже 171 человек. При этом 136 человек выздоровели.

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