В США выявлен первый случай передачи коронавируса от человека человеку

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В США в четверг, 30 января, впервые была зафиксирована передача коронавируса нового типа от человека человеку. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Согласно поступившей информации, это второй подтвержденный случай данного заболевания в американском штате Иллинойс.

Как стало известно, инфицированным оказался супруг жительницы Чикаго, который проживал с ней в одном доме.

Уточняется, что мужчина не посещал Китай.

По последним данным, в Китае на данный момент заражены коронавирусом 7,7 тысяч человек. Также стало известно, что от инфекции умер уже 171 человек. При этом 136 человек выздоровели.

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