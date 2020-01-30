РЖД отменили приказ о прекращении грузового сообщения с Китаем

РЖД отменили приказ о приостановке грузового движения через погранпереходы России с Китаем, передает ТАСС.

«В связи с поступившими разъяснениями... оперативный приказ 89 от 30 января 2020 года отменяется», — говорится в приказе, который подписал первый заместитель Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Сергей Колесников

Ранее РЖД подготовили приказ о том, что грузовое ж/д сообщение между Россией и Китаем будет приостановлено с 31 января.