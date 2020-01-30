В итальянском порту заблокировали круизный лайнер с пассажирами из Китая
Круизный лайнер Costa Crociere с 6 тыс. пассажирами на борту временно заблокирован в порту итальянском порту Чивитавеккьи после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы коронавируса. Об этом сообщает телеканал Rai News24.
Как отмечается, муж и жена помещены в санитарный изолятор на судне, у них обнаружили высокую температуру и проблемы с дыханием.
Супруги прибыли в аэропорт Милана 25 января, после чего поднялись на судно несколько дней назад в Савоне.
Известно, что Чивитавеккью уже прибыли врачи для проведения теста на наличие у них коронавируса нового типа.
Другие пассажиры пока не могут сойти на берег.
По последним данным, всего в Китае заражены коронавирусом 7,7 тысяч человек и свыше 12 тысяч наблюдаются у специалистов с подозрением на 2019-nCoV. Кроме того, погибли 170 человек и еще 170 – выздоровели. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 31 человек.
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