Мать израильтянки Иссахар поблагодарила Путина за милосердие

Мать осужденной в России и накануне помилованной президентом РФ израильтянки Наамы Иссахар Яффа поблагодарила главу российского государства Владимира Путина за милосердие к ее дочери. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным израильских СМИ, в настоящее время девушка находится в гостинице в Москве.

По словам Яффы Иссахар, единственное, о чем она в данный момент мечтает, — это обнять Нааму.

«От всего сердца я благодарю премьер-министра [Израиля Биньямина] Нетаньяху за его дипломатическую решимость и огромные усилия. Я также благодарю российского президента Владимира Путина за проявление милосердия», — сказала Яффа Иссахар, назвав произошедшее «хорошим завершением».

Она также добавила, что Наама покидает Москву как обычный человек, без депортации. Это значит, что при желании девушка может вернуться в Россию.

Иссахар осудили на 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», девушка летела в Тель-Авив. У нее обнаружили 9,6 грамма гашиша, который, по ее словам, она перевозила в личных целях. 29 января Путин подписал прошение о помиловании израильтянки.

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