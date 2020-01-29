Пять регионов РФ продлят закрытие пешеходной и автограницы с Китаем
Глава штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о закрытии автомобильных и пешеходных границ в дальневосточных регионах. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что пять дальневосточных регионов продлят закрытие на более долгий срок.
Когда в России будет снят запрет на пересечение границы в этих областях — не уточняется.
Так закрывшими границу регионами стали Еврейская автономная область, Амурская область, а также Приморский, Хабаровский и Забайкальский края.
По последним данным, в Китае коронавирусом 2019-nCoV заразились почти шесть тысяч человек. С 31 декабря от 2019-nCoV погибли уже 132 человека.
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