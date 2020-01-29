Канадец спас вмерзших в лед котят

Житель канадской провинции Альберта Кендалл Дивиш спас котят, которых обнаружил вмерзшими в лед. Об этом сообщает People.

Отмечается, что мужчина является сотрудником нефтяной компании. Он обнаружил трех котят на дорожке возле одной из скважин.

Уточняется, что животные провели на холоде всю ночь, они не могли пошевелиться, их хвосты вмерзли в лед.

Дивиш принял решение вылить на них свой кофе, который помог растопить лед. После этого канадец отнес животных домой, накормил и разместил в сети объявление для тех, кто хотел бы их забрать. Позднее всех трех котят забрала семья местных жителей.