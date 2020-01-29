Няня из костромского детсада назвала детей «маленькими мерзавцами»

В одном из детских садов Костромы няня назвала детей «маленькими мерзавцами». Видеозапись инцидента была опубликована в группе «Жизнь Костромы» во «ВКонтакте».

Отмечается, что мама, проводив своего ребенка, решила задержаться у детского класса. Уточняется, что ранее от детей часто поступали жалобы на няню группы.

В какой-то момент воспитатель начинает ругаться и отчитывать детей.

«Маленькие мерзавцы, все полотенца взяли на подоконнике», — говорит она.

По данным портала K1NEWS.RU, по данному факту проводится проверка.

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