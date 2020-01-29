Адвокат Голунова оценил задержание бывших полицейских
Адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин прокомментировал задержание пяти бывших сотрудников полиции по делу журналиста «Медузы». Об этом сообщает RT.
По словам Бадамшина, это значительный шаг в расследовании уголовного дела. Он добавил, что добиться возбуждения уголовного дела было «достаточно тяжело».
«Нам было достаточно тяжело это сделать, но впоследствии, после обжалования, уже СК возбудил уголовное дело, и началось расследование дела с участием непосредственных фигурантов», — заявил адвокат.
Бадамшин отметил, что они будут добиваться справедливого расследования.
Ранее сообщалось о задержании пяти бывших полицейских, которые проходят по делу журналиста. Позже газета «Коммерсантъ» сообщила, что задержали шесть фигурантов дела, а не пять.
Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года из-за якобы обнаруженных свертков с наркотиками. Но известно об этом стало только на следующий день. Против журналиста было возбуждено уголовное дело о причастности к сбыту запрещенных веществ. Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. 11 июня дело официально закрыли.
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