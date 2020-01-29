КНР и РФ совместно разрабатывают вакцину от коронавируса

В генконсульстве России в Гуанчжоу заявили, что Китай и РФ совместно разрабатывают вакцину от коронавируса, его геном уже направлен российским специалистам. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, благодаря геному ученые в России смогли в короткие сроки разработать экспресс-тесты, позволяющие определить наличие в организме человека 2019-nCoV.

Диппредставительстве отметили, что российские и китайские эксперты уже приступили к разработке вакцины.

Согласно данным Государственной комиссии здравоохранения, в Китае на 29 января зарегистрировано 5999 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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