КНР и РФ совместно разрабатывают вакцину от коронавируса
В генконсульстве России в Гуанчжоу заявили, что Китай и РФ совместно разрабатывают вакцину от коронавируса, его геном уже направлен российским специалистам. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как отмечается, благодаря геному ученые в России смогли в короткие сроки разработать экспресс-тесты, позволяющие определить наличие в организме человека 2019-nCoV.
Диппредставительстве отметили, что российские и китайские эксперты уже приступили к разработке вакцины.
Согласно данным Государственной комиссии здравоохранения, в Китае на 29 января зарегистрировано 5999 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В России не нашли заболевших новым коронавирусом
— Коронавирус 2019-nCoV превзошел атипичную пневмонию 2003 года
— 132 человека умерли, почти 6 тысяч заболели из-за коронавируса в КНР