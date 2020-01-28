В Москве слесарь изнасиловал и убил 76-летнюю женщину
Правоохранители задержали в Москве мужчину по подозрению в грабеже, изнасиловании и убийстве 76-летней женщины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по столице.
По данным полиции, проживающая на улице Архитектора Власова пенсионерка затопила соседей и звала на помощь. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело женщины.
В аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь, который предположительно мог совершить преступление.
По предварительным данным, он проник в квартиру жертвы, украл у нее 30 тыс. рублей, после чего изнасиловал ее и задушил, а впоследствии выпрыгнул из окна третьего этажа и убежал.
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