В Москве слесарь изнасиловал и убил 76-летнюю женщину

Правоохранители задержали в Москве мужчину по подозрению в грабеже, изнасиловании и убийстве 76-летней женщины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по столице.

По данным полиции, проживающая на улице Архитектора Власова пенсионерка затопила соседей и звала на помощь. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело женщины.

В аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь, который предположительно мог совершить преступление.

По предварительным данным, он проник в квартиру жертвы, украл у нее 30 тыс. рублей, после чего изнасиловал ее и задушил, а впоследствии выпрыгнул из окна третьего этажа и убежал.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— 130 эпизодов: как астраханец 14 лет насиловал дочь

— Житель Башкирии покончил с собой после изнасилования 4-летней дочери

— Мужчина изнасиловал двух подростоков на северо-востоке Москвы