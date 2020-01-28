Власти Китая сообщили о 106 умерших и 4515 заразившихся коронавирусом в стране

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР заявил, что общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что по состоянию на полночь 27 января, известно о 4515 подтвержденных случаях заболевания в 30 провинциях Китая. Из 4515 человек 976 находятся в тяжелом состоянии, 106 умерли, 60 выписаны из больниц.

Днем ранее официально сообщалось о 2744 заболевших и 80 умерших.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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