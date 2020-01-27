СМИ назвали причину аваикатастрофы с самолетом в Афганистане

Телеканал Ariana News сообщил о том, что Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России)взяло ответственность за крушение самолета в Афганистане.

По данным СМИ, боевики заявили, что сбили военный самолет США.

Ранее другие СМИ также рассказали о том, что разбившийся в провинции Газни самолет может принадлежать ВВС США. Уточняется, что крушение произошло в контролируемом талибами районе Дех-Як.

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