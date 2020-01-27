Рауля Арашукова заподозрили в еще одном крупном хищении

Экс-советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова подозревают в растрате более 250 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Владимира Постанюка.

По мнению следствия, Арашуков-старший и другие фигуранты дела с ноября 2012 по ноябрь 2014 года незаконно завладели крупной денежной суммой в размере около 266 млн рублей. Они смогли вывести деньги путем перечисления их на расчетные счета ООО «Артекст юг» без исполнения обязательств по договорам.

Рауль Арашуков является отцом сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, который был задержан по обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Арашукова-старшего задержали в Санкт-Петербурге. Он подозревается в хищениях газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей, а также создании организованного преступного сообщества.

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