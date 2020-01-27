МВД сообщило о подготовке подростками стрельбы в школе Костромы

Правоохранители нашли подростков, которые собирались открыть стрельбу в школе в Костроме. Об этом ТАСС сообщили в региональном МВД.

Как выяснилось, один из школьников увлекался экстремистскими идеями и собрал группу других подростков, с которыми обсуждал проведение акции «скулшутинга» в учебном заведении.

После этого школьники начали полным ходом готовиться к совершению преступления. Они отрабатывали навыки стрельбы, стреляя из пневматического пистолета по гаражу.

Полицейские утверждают, что подростки очень остро реагировали на конфликтные ситуации и рассматривали их через призму «кровавой мести».

«В ходе проведения обысков у них изъяты компьютеры и сотовые телефоны», — добавили в МВД.

В настоящее время с детьми и их родителями проводят профилактические беседы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Мексике суд удовлетворил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в колледже

— Ребенок устроил стрельбу в школе в Мексике