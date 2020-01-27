МВД сообщило о подготовке подростками стрельбы в школе Костромы
Правоохранители нашли подростков, которые собирались открыть стрельбу в школе в Костроме. Об этом ТАСС сообщили в региональном МВД.
Как выяснилось, один из школьников увлекался экстремистскими идеями и собрал группу других подростков, с которыми обсуждал проведение акции «скулшутинга» в учебном заведении.
После этого школьники начали полным ходом готовиться к совершению преступления. Они отрабатывали навыки стрельбы, стреляя из пневматического пистолета по гаражу.
Полицейские утверждают, что подростки очень остро реагировали на конфликтные ситуации и рассматривали их через призму «кровавой мести».
«В ходе проведения обысков у них изъяты компьютеры и сотовые телефоны», — добавили в МВД.
В настоящее время с детьми и их родителями проводят профилактические беседы.
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