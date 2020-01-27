В Омске пять человек насмерть отравились спиртным

В Омске пять человек скончались в результате отравления техническим спиртом, который был продан погибшим под видом алкоголя. Об этом сообщает на сайте Следственного комитета по региону.

Как отмечается, в преступлении подозревается 37-летний житель села Покровка Омской области. Против него возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК России (хранение и сбыт суррогатной алкогольной продукции...).

По версии следствия, мужчина продал жертвам под видом алкоголя по 100 рублей за пол-литра спиртосодержащую жидкость — технический спирт.

В результате отравления веществом погибли 51-летний мужчина и его 28-летний племянник, 54-летний мужчина, 73-летняя женщина и 62-летний мужчина. Еще пять человек госпитализированы, среди них 64-летняя супруга скончавшегося пенсионера, 27-летняя и 38-летняя женщины, а также двое молодых людей.

Подозреваемый задержан.

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