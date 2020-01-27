Премьер Госсовета Китая прибыл в Ухань, где произошла вспышка коронавируса

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян прибыл в город Ухань, где произошла вспышка нового типа коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение правительства Госсовета.

В сообщении поясняется, что Ли Кэцян прибыл в Ухань по поручению председателя КНР Си Цзиньпина для инспекции и контроля работ по борьбе с эпидемией.

Отмечается, что премьер также посетил больных и медиков.

По данным на 26 января, общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались, в тяжелом состоянии находятся 137 человек, и только двух выписали из больниц.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса. Источником возникновения нового типа коронавируса стали дикие животные. Случаи заражения зафиксированы также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

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