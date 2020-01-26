Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево
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Неизвестный мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что сотрудники аэропорта обнаружили брошенных детей у второго входа на третьем этаже терминала D, вместе с ними была обнаружена записка со словами, что детей не на что кормить.
Уточняется, что детям по пять и семь лет. По их словам, родители оставляют их в общественных местах не в первый раз.
На данный момент проводятся поиски родителей оставленных несовершеннолетних, детей накормили.
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