Неизвестный мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что сотрудники аэропорта обнаружили брошенных детей у второго входа на третьем этаже терминала D, вместе с ними была обнаружена записка со словами, что детей не на что кормить.

Уточняется, что детям по пять и семь лет. По их словам, родители оставляют их в общественных местах не в первый раз.

На данный момент проводятся поиски родителей оставленных несовершеннолетних, детей накормили.

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