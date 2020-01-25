Минздрав Малайзии подтвердил первый случай инфицирования коронавирусом

Министерство здравоохранения Малайзии официально подтвердило первый случай заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным пневмонией нового типа заболел человек, приехавший из Сингапура.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. По одной из версий, разносчиками вируса являются змеи. Известно, что два случая заболевания коронавирусом зафиксировали во Франции, а один — в Непале.

За последние 24 часа заболели пневмонией, вызванной новым типом вируса, 444 человека. По последним данным, число погибших от вируса составило 41.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Власти КНР направили в пострадавший от коронавируса Ухань 1230 врачей

— Скончался лечивший людей от коронавируса в Китае врач

— Число заболевших коронавирусом в Китае за сутки возросло на 444 человека