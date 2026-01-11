Размер шрифта
СМИ: Израиль готовит новое масштабное наступление в секторе Газа

Times of Israel: Израиль готовит новое масштабное наступление в Газе в марте
Dylan Martinez/Reuters

Израиль планирует начать новое крупное наступление в секторе Газа в марте 2026 года с целью расширения зоны контроля. Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на источники.

По данным издания, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена провести операцию по оттеснению палестинских формирований к побережью и смещению линии фронта. Арабский дипломат, близкий к переговорному процессу, заявил, что операция будет невозможна без поддержки США.

«Израильский премьер Биньямин Нетаньяху не верит в то, что разоружение ХАМАС состоится, и в связи с этим дал ЦАХАЛ распоряжение готовить соответствующие планы», — приводит издание слова источника.

31 декабря сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в ходе встречи, что позволит ЦАХАЛ снова атаковать палестинское движение ХАМАС, если оно не выполнит достигнутое соглашение и не начнет разоружаться.

Ранее ЦАХАЛ заявил о попытке ракетного обстрела из Газы. 

