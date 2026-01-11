Размер шрифта
В Воронеже власти начали осмотр зданий, пострадавших во время атаки БПЛА

Власти начали осмотр территории в Воронеже, поврежденной при падении обломков БПЛА
Воронежские власти начали осмотр территории, где были повреждения после падения обломков БПЛА. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин в своем Telegram-канале.

«По поручению губернатора Гусева начали осмотр территории и подготовку к устранению последствий. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — сообщил он.

Петрин попросил жителей не распространять фото- и видеоматериалы с места падения обломков.

10 января сообщалось, что украинские беспилотники атаковали Воронеж. Пострадали три жилых дома. Сначала глава региона Александр Гусев сообщил, что пострадали два человека. После этого губернатор добавил, что число пострадавших выросло до четырех человек.

До этого Гусев сообщил жителям Воронежа о запрете делиться в интернете фото и видео с последствиями работы ПВО. А также губернатор призвал граждан не трогать обломки летательных аппаратов.

Ранее два человека пострадали в Белгородской области при атаке беспилотника.

