СМИ: иорданские истребители принимали участие в атаках на ИГ в Сирии

Al Arabiya: истребители ВВС Иордании участвовали в атаках по позициям ИГ в Сирии

Истребители ВВС Иордании участвовали в коалиционных авиаударах по позициям террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) на территории Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По данным канала, в операции были задействованы иорданские истребители F-16. Удары наносились по объектам и скоплениям боевиков в сирийской пустыне.

До этого сообщалось, что самолеты американских ВВС нанесли удары по 35 позициям террористической группировки «Исламское государство» на территории Сирии. В воздушной операции приняли участие более 20 истребителей США. По целям террористической организации было выпущено около 90 снарядов.

Информации об уровне потерь террористов на данный момент не поступало.

Этим же вечером американский телеканал Fox News сообщил, что удары наносятся «в качестве возмездия».

