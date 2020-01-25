Минздрав сообщил о новой жертве землетрясения в Турции

Спасатели нашли тело 19-го погибшего при подземных толчках в Турции. Об этом заявил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа, передает NTV.

По данным министра, в результате случившегося был ранен 221 человек в Малатье и 551 человек в Элязыге.

«Мы потеряли 19 граждан», — добавил Коджа.

По его прогнозам, число жертв может расти из-за того, что спасатели пока не могут достать всех людей из-под завалов.

Известно, что землетрясение магнитудой 6,7 началось в Турции в 20.55 по мск. и вызвало обрушения. Ранее сообщалось, что в результате случившегося погибли 18 человек и 553 — пострадали. Кроме того, спасатели пытаются достать из-под завалов еще около 30 человек.

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