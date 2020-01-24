Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над сотрудником МЧС
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак уведомил, что партия рассмотрит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии за шутку над сотрудником МЧС, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу фракции.
По его словам, поведение руководителя республики в ходе вручения ключей от новых пожарных машин «находится за гранью понимания».
«Особенно на фоне послания президента России, который заострил внимание чиновников на недопустимости какого-либо высокомерия или неуважения к людям», — подчеркнул Турчак.
Он отметил, что партия поставит вопрос об исключении Игнатьева из «Единой России», а также «его соответствии занимаемой должности».
Ранее в этой партии посчитали моральным уродством поведение главы Чувашии.
До этого в сеть выложили видео, где Игнатьев во время вручения ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы спасатель подпрыгнул.
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