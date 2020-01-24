Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над сотрудником МЧС

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Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак уведомил, что партия рассмотрит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии за шутку над сотрудником МЧС, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу фракции.

По его словам, поведение руководителя республики в ходе вручения ключей от новых пожарных машин «находится за гранью понимания».

«Особенно на фоне послания президента России, который заострил внимание чиновников на недопустимости какого-либо высокомерия или неуважения к людям», — подчеркнул Турчак.

Он отметил, что партия поставит вопрос об исключении Игнатьева из «Единой России», а также «его соответствии занимаемой должности».

Ранее в этой партии посчитали моральным уродством поведение главы Чувашии.

До этого в сеть выложили видео, где Игнатьев во время вручения ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы спасатель подпрыгнул.

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