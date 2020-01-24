Хинштейн призвал принудительно проверить главу Чувашии на вменяемость

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн призвал освидетельствовать главу Чувашской республики Михаила Игнатьева на вменяемость.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Предлагаю также принудительно освидетельствовать Игнатьева на предмет его вменяемости», — написал Хинштейн.

До этого разгорелись два скандала с участием Игнатьева. В первом случае глава республики призвал «мочить» журналистов, которые критикуют власть, а во втором — заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.

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