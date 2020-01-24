Полицейскиие и росгваредейцы в Москве и Петербурге получат надбавки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении надбавки сотрудникам полиции и Росгвардии Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей за службу в условиях повышенной сложности. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Так, ежемесячная надбавка к месячному окладу за сложность выполняемых задач будет равняться 100% соответствующего месячного оклада. Порядок выплат будет определяться в МВД и Росгвардии.

Отмечается, что такая мера поспособствует повышению «уровня социальной защищенности сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, участвующих в обеспечении общественного порядка».