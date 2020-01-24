Захаровала раскритиковала деятельность Бандеры после рассекреченных о нем документов ЦРУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что современные украинцы героизируют агента Гитлера, нациста и преступника Степана Бандеру, такое заявление она сделала после публикации ЦРУ рассекреченных документов о нем. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Захаровой, российская сторона ни раз заявляла об этом говорила, но Киев «цинично и нагло отрицал очевидное».

«Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?» — написала представитель МИД.

Ранее ЦРУ обнародовало доклад «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году».

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