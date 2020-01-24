Адвокаты сообщили о нахождении Винника в больнице Парижа

Адвокат Зои Константопулу рассказала о том, что россиянин Александр Винник, который ранее содержался в греческой тюрьме, находится в больнице в Париже. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что эту информацию она узнала от французской коллеги, а также подчеркнула, что власти Греции «скрывают» эту информацию и «претворяются незнающими».

Адвокат добавила, что Греция предпринимает попытки допросить Винника, который находится в «измученном состоянии».

«Если это не полное разрушение правового государства, то что это?», — заявила Константопулу.

В российской дипмиссии во Франции уточнили, что дипломаты находятся в контакте с защитой Винника.

Александр Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу.

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