В Подмосковье мужчина выжил после 28 ножевых ранений

В Московской области врачи Бронницкой городской больницы спасти 45-летнего мужчину с 28 ножевыми ранениями. Об сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава Московской области.

В ведомстве рассказали, что мужчина был доставлен в больницу в кране тяжелом состоянии. Он получил множественные колото-резаные раны грудной клетки, живота, спины, поясничной области и верхних конечностей в результате конфликта на бытовой основе.

Хирурги в течение восьми часов проводили экстренную операцию, в результате которой пострадавшего удалось спасти. На данный момент он находится реанимации на самостоятельном дыхании, затем его переведут в профильное отделение больницы, где будет продолжен курс лечения и восстановления.