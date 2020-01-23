Москалькова готова помочь осужденной в России Иссахар с ходатайством о помиловании

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена разобраться в деле осужденной в РФ на 7,5 лет израильтянки Наамы Иссахар и помочь ей с ходатайством о помиловании. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если ей понадобится моя помощь в ходатайстве о помиловании или УДО (условно-досрочное освобождение - ИФ), готова буду помочь», — сказала Москалькова.

Омбудсмен считает, что действия Иссахар не навредили россиянам, не установлено незаконного оборота.

Москалькова также добавила, что ей поступила жалоба относительно того, что израильтянке не дают видеться и общаться с родными.

Нама Иссахар получила 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», девушка летела в Тель-Авив. У нее нашли 9,6 грамма гашиша, по ее словам она перевозила его в личных целях.

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