В Москве неизвестные устроили стрельбу в гостинице, пострадали два человека

Неизвестные устроили стрельбу в гостинице на юго-западе Москвы, двое человек получили ранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Как отмечается, инцидент произошел вечером 22 января в гостинице «РАО Академическая» на улице Керченская.

«Неизвестные ворвались в помещение гостиницы, где в ходе конфликта с гражданами произвели несколько выстрелов из неустановленного, предположительно травматического оружия», — сообщает полиция.

Двое мужчин были госпитализированы с травмами, один получил «огнестрельное ранение в области левого ребра и ушибленная рана скуловой кости», другой – «огнестрельное ранение брюшной полости».

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