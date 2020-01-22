В Москве завели уголовное дело после убийства кошки и котят

Против москвича, подозреваемого в жестоком обращении с животными, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Москвы.

Согласно информации ведомства, в районе Хорошево-Мневники мужчина выбросил с балкона седьмого этажа жилого дома кошку и трех котят. Животные погибли от полученных травм.

Изначально в ОМВД России по району Хорошево-Мневники отказались возбуждать уголовное дело по заявлению местных жителей из-за отсутствия, по мнению органа дознания, состава преступления. Проведя дополнительную проверку Хорошевская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Жестокое обращение с несколькими животными, повлекшее их гибель».