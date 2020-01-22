В Киеве избили депутата «Оппозиционной платформы»

В Киеве произошла драка с участием депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Ильи Кивы. Соответствующую информацию нардеп подтвердил на своей странице в Facebook.

Он заявил, что инцидент произошел в столичном кафе «Мокко» по адресу Крещатик, 15/4.

Депутат уточнил, что ранее напавший на него человек, угрожал ему в сети, а также нецензурно выражался в его адрес. По словам Кивы, он подошел к ведущему себя неподобающе мужчине и сделал замечание, после чего оппонент «совершил удар».

«Это системные действия против меня, как оппозиционного политика, которые начались еще полгода назад», — добавил Кива.

Кроме того, депутат рассказал, что по факту инцидента была вызвана полиция и сняты побои.

По данным «112.ua», вторым участником конфликта стал ветеран АТО Михаил Майман.

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