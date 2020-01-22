Спасатели предупредили москвичей о мокром снеге и гололедице

МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололедице во второй половине дня в среду, 22 января. Об этом говорится на сайте столичного ГУМЧС России.

Согласно прогнозам синоптиков, с 14.30 и до 21.00 в Москве ожидаются, снег, мокрый снег и его отложение на деревьях и проводах, а также гололедица.

Водителям рекомендуется снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать резких маневров.

Кроме того, рекомендуется парковать машину вдали от слабо укрепленных конструкций и деревьев.