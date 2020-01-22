СМИ: пост убитого в Москве главы центра «Э» Ингушетии занял его родной брат

Пост убитого в Москве главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева занял его младший брат Ислам Эльджаркиев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, приказ о Эльджаркиева младшего уже подписан. Более того, 22 января он приступил к исполнению обязанностей. При этом официальное представление запланировано на 24 января на заседании коллегии регионального МВД в Магасе с участием представителей главка министерства внутренних дел РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

Источник уточнил, что новый руководитель центра «Э» в последнее время занимал пост начальника отдела службы собственной безопасности МВД республики.

Отмечается, что Ислам младше Ибрагима Эльджаркиева на два года.

2 ноября 2019 года в Москве Ибрагим Эльджаркиев и его брат, работавший врачом в столичной клинике, были застрелены на улице Академика Анохина. Злоумышленник произвел не менее 10 выстрелов по своим жертвам.

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