В Гонконге зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом

В Гонконге зарегистрирован первый случай заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что власти страны официально подтвердили данную информацию.

По данным агентства, в настоящее время заболевший находится в больнице на карантине.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

22 января стало известно о девяти скончавшихся из-за болезни. Все смертельные случаи зарегистрированы в провинции Хубэй, где вирус был впервые обнаружен. На данный момент в Китае зарегистрировано 440 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. Двое больных обнаружены в Таиланде, по одному — в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре с подозрением на вирус госпитализированы семь человек.

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