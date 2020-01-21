В Пскове на школьников в раздевалке напала женщина

В Пскове женщина напала на детей в школьной раздевалке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Главное управление МВД по Псковской области.

Уточняется, что подозреваемая привлечена к административной ответственности за побои и мелкое хулиганство.

По данным местных СМИ, женщина появилась в раздевалке одной из псковских школ, когда ученики переодевались на урок физкультуры. Она заявила, что кто-то из подростков разбил стекло телефона ее дочери. Отмечается, что женщина плевала в детей и угрожала им побоями, требуя возмещения ущерба. Кроме того, она ругалась матом и махала кулаками перед лицами учеников.

Поясняется, что информация о случившемся поступила из медицинского учреждения, куда обратился один из родителей мальчика, получившего удар в живот.