В Махачкале женщинам закрыли доступ в самый большой бассейн на Северном Кавказе

В Махачкале женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе, вход открыт толоько для мужчин. Об этом сообщает «Афиша Daily».

Бассейн находится на территории спортивно-развлекательного комплекса «Анжи-арена».

Бассейн «Арена» открыли в июне 2019 года. Это самый большой бассейн на Северном Кавказе ― его длина 50 метров.

В Дагестане уже бывали случаи, когда женщин ограничивали. Так, в прошлом году жительнице Набережных Челнов заявили, что она может приходить в городской бассейн только в слитном купальнике.