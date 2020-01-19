Восемь человек погибли при пожаре в доме престарелых Чехии

Возгорание произошло рано утром в чешском доме престарелых в городе Вейпрты Хомутовского района. В результате происшествия пострадали и погибли люди, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя службы скорой помощи.

Уточняется, что сигнал о возгорании поступил в спасательные службы в районе 06.00 по местному времени (08.00 по мск) 19 января.

По словам представителя, в результате пожара погибли восемь человек, также еще семь — получили ранения.

«Из них три – тяжелые», — добавил представитель служб.

В настоящее время на месте случившегося работают спасатели, правоохранительные органы и дежурят семь бригад скорой помощи. Причина возгорания пока неясна.

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