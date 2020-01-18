Охранник ТЦ в Москве избил подростка

В подмосковных Химках охранник торгового центра «МЕГА» нанес побои подростку. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Кроме того, во «ВКонтакте» уже появилось соответствующее видео.

По имеющейся информации, конфликт произошел, когда мужчина пытался разнять двух подростков, устроивших потасовку друг с другом.

Как стало известно, охранник несколько раз ударил молодого человека, после чего тот упал на пол.

При этом подросток лежал на полу, а мужчина призывал несовершеннолетнего выйти и разрешить конфликт «по-мужски». Это же предлагали и другие охранники торгового центра.

В свою очередь «МЕГА» сочла их поведение неприемлемым и принесла извинения посетителям.