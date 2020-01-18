В Петербурге потолок упал на спящего ребенка

В одном из домов Санкт-Петербурга потолок обрушился на спящего ребенка. Об этом сообщает «360».

Как отмечается, инцидент произошел в квартире на последнем этаже жилого дома. Известно, что проживающая в жилплощади неоднократно жаловалась протечку в потолке и плесень, но ее игнорировали.

Известно, что ребенок выжил. Его спасли одеяло и плиты из пенопласта.

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