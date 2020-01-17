Участники протестов в Сухуме намерены возместить нанесенный ущерб

Участники прошедших в Сухуме протестных акций готовы возместить ущерб, нанесенный зданию администрации президент Абхазии. Об этом заявил один из организаторов Ахра Авидзба, сообщает Sputnik Абхазия.

Средства на компенсацию будут собраны среди граждан Абхазии на добровольной основе. В настоящее время организаторы протестов ожидают заключение оценочной комиссии, которое должно установить размер нанесенного ущерба.

При этом Авидзба подчеркнул, что возмещение ущерба не коснется вещей, в пропаже которых обвиняют протестующих, так как с данными обвинениями они не согласны.

Утром 9 января протестующие с требованием отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. Позднее вечером оппозиция заблокировала здание администрации президента.

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