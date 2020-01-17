Стало известно о жертвах при пожаре в доме под Иваново

Стало известно о погибших в результате пожара в частном доме в Ивановской области. Об это сообщает РЕН.

Отмечается, что погибшими в результате ЧП погибли четыре человека.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Вичуга.

Площадь пожара составляла 100 кв м, выясняются причины возгорания.

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