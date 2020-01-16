В Москве в четверг ожидается до +5°C

В Москве в четверг, 16 января, ожидается облачность и небольшие осадки. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха днем установится в диапазоне от +3°C до +5°C. Ожидается юго-западный ветер скорость 6 м/с и небольшой дождь.

Ночью температура снизится до 0°C — +3°C. Ветер изменит направление на западное, его скорость составит 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем составит 749 мм ртутного столба, ночью – 751 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.