В Бурятии женщина получила 5 лет условно за избиение внучек в целях воспитания

Суд Мухоршибирского района Бурятии приговорил к пяти годам условного срока местную жительницу, которая на протяжении 1,5 года избивала трех маленьких внучек в целях воспитания. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что бабушка периодические била до синяков, а также ограничивала в питании девочек 11, 8 и 6 лет. Злоумышленница жила с семьей своей дочери.

Сама она призналась, что преследовала «благие» цели, хотела, чтобы они хорошо учились и выполняли домашние обязанности.

По данным суда, в апреле прошлого года учителя заметили синяки на лице одной из девочек и обратились в полицию.

В ходе слушания женщина свою вину не признавала.

«Приговором осуждена по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 117 УК РФ к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет», — сообщила пресс-служба суда.

Известно также, что побои наносились на глазах деда, матери и двух старших детей, но никто из-за страха не вмешивался в происходящее.

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