В Петербурге пенсионера избили в машине скорой помощи

В Петербурге 76-летнего пенсионера Жоре Мирзояна избили в машине скорой помощи. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Как отмечается, инцидент произошел 9 января. Мужчина ранее пережил инфаркт, в этот день ему стало плохо, подскочило давление, жена вызвала скорую помощь.

Когда приехали медики, супруги попросили отвезти их в госпиталь для ветеранов войны. По пути врачи выбрали другой маршрут, решили ехать в ближайшую больницу.

Поняв, что машина двигается не в том направлении, Мирзоян начал стучать по стеклу и потребовал остановиться.

Врачи заявил, что отвезет их туда, куда захочет.

«Он взял моего мужа за горло, усадил его, закрыл рот и начал душить», — рассказала супруга пенсионера.

Женщина начала кричать, тогда медик ударил мужчину по переносице.

«Я хотела между ними встать, но медсестра меня толкнула в грудь и скрутила руки сзади», — отметила женщина.

Когда супругов наконец высадили из машины, они отправились в полицию и написали заявление.

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