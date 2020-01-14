В Петербурге пенсионера избили в машине скорой помощи
В Петербурге 76-летнего пенсионера Жоре Мирзояна избили в машине скорой помощи. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
Как отмечается, инцидент произошел 9 января. Мужчина ранее пережил инфаркт, в этот день ему стало плохо, подскочило давление, жена вызвала скорую помощь.
Когда приехали медики, супруги попросили отвезти их в госпиталь для ветеранов войны. По пути врачи выбрали другой маршрут, решили ехать в ближайшую больницу.
Поняв, что машина двигается не в том направлении, Мирзоян начал стучать по стеклу и потребовал остановиться.
Врачи заявил, что отвезет их туда, куда захочет.
«Он взял моего мужа за горло, усадил его, закрыл рот и начал душить», — рассказала супруга пенсионера.
Женщина начала кричать, тогда медик ударил мужчину по переносице.
«Я хотела между ними встать, но медсестра меня толкнула в грудь и скрутила руки сзади», — отметила женщина.
Когда супругов наконец высадили из машины, они отправились в полицию и написали заявление.
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