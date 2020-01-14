Володин поручил защитить историческую память о ВОВ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным ведомствам органа власти приложить усилия для защиты исторической памяти о Второй мировой войне. Об этом сообщает ТАСС.

«Считать вопрос защиты исторической памяти для себя приоритетом в работе», — потребовал Володин.

В частности, поручение Володина будут выполнять комитеты по международным делам, культуре, по делам СНГ, образованию и науке, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, а также делегации в ПАСЕ и не только.

Ранее российский президент Владимир Путин напомнил, что в 2020 году будет 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Также он потребовал придумать дополнительные меры поддержки ветеранов.

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