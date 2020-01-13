Зеленский создал реестр педофилов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий создание Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних, сообщает «112 Украина».

В реестре будут данные об осужденных за половые преступления, в том числе о людях со снятой и погашенной ранее судимостью.

Пользоваться реестром будут прокуроры, следователи и уполномоченные представители Нацполиции и Госбюро расследований.

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