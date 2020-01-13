Улюкаев в колонии написал стихотворения про винегрет и душу

Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, отбывающий наказание в колонии строгого режима за получение взятки, написал два новых стихотворения. Их публикует агентство «Москва».

Одно стихотворение посвящено винегрету, Новый году и подаркам.

Улюкаев рассказывает, что на Новый год в тюрьме давали винегрет, что в «казенной фуфайке почти что жарко» и что подарки подарят «даже последнему подлецу».

Второе стихотворение более философское.

«От Платонова до Платона,

Потом обратно,

Рассуждения многотомные

Аккуратно

Расставляя на памяти на полках.

Потом обрушить

Человек человеку — волк

Если забыть про душу!» — написал Улюкаев.

Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, с мая 2018 года отбывает восьмилетний срок в исправительной колонии №1 в Тверской области.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Газета.Ru» читает стихи Улюкаева

— «Пишет стихи»: как Улюкаев узнал о разводе с женой

— Улюкаев в заключении будет писать стихи

— Экс-глава ФСБ нашел в стихах Улюкаева предчувствие задержания