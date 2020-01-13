Улюкаев в колонии написал стихотворения про винегрет и душу
Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, отбывающий наказание в колонии строгого режима за получение взятки, написал два новых стихотворения. Их публикует агентство «Москва».
Одно стихотворение посвящено винегрету, Новый году и подаркам.
Улюкаев рассказывает, что на Новый год в тюрьме давали винегрет, что в «казенной фуфайке почти что жарко» и что подарки подарят «даже последнему подлецу».
Второе стихотворение более философское.
«От Платонова до Платона,
Потом обратно,
Рассуждения многотомные
Аккуратно
Расставляя на памяти на полках.
Потом обрушить
Человек человеку — волк
Если забыть про душу!» — написал Улюкаев.
Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, с мая 2018 года отбывает восьмилетний срок в исправительной колонии №1 в Тверской области.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Газета.Ru» читает стихи Улюкаева
— «Пишет стихи»: как Улюкаев узнал о разводе с женой
— Улюкаев в заключении будет писать стихи
— Экс-глава ФСБ нашел в стихах Улюкаева предчувствие задержания